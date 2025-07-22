В Минцифры хотят создать "ИИ-агента, ИИ-помощника в широком смысле, который будет помогать людям", отметил глава ведомства Максут Шадаев

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Минцифры РФ изучает возможность создания ИИ-помощника, который будет помогать людям, рассказал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", которое она выложила в своем Telegram-канале.

"Понятно, что выиграют ИИ-агенты, которые могут предоставить больше сервисов. <…> Это прям целая новая ниша. И, я думаю, что сюда мы идем сейчас очень активно. Но и услуги здесь тоже будут свою роль играть. Мы вот сейчас думаем, как нам построить этого ИИ-агента, ИИ-помощника в широком смысле, который будет помогать людям", - сказал министр.

Он привел в пример запись к врачу, которую сейчас можно осуществить с большим количеством действий, а помощник, как планируется, сможет это сделать за несколько мгновений.

В России, как напомнил Шадаев, уже есть большие и маленькие модели, которые помогают в социальных вопросах, и их можно использовать, чтобы сделать помощников, которые будут напоминать о встречах и делах. "Это, мне кажется, как раз там новый абсолютно тренд. И по-другому будет выстраиваться взаимодействие человека с платформой", - заключил министр.