Председатель Верховного суда России Ирина Подносова умерла в Москве на 72-м году жизни.

Соболезнования выразили друзья и коллеги Подносовой.

"Принципиальный специалист судебной системы"

Глава СК Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой, назвав ее грамотным и принципиальным специалистом судебной системы страны.

"Ирина Леонидовна - достойный представитель юридического факультета Ленинградского государственного университета. Она проявила себя как великолепный юрист, грамотный и принципиальный специалист судебной системы страны. Ирина Леонидовна обладала безупречной репутацией, пользовалась заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе. Она активно работала над совершенствованием правовой системы и внесла огромный вклад в укрепление целостности Отчизны", - сказал Бастрыкин, слова которого привели в пресс-службе СК.

Он также добавил, что Подносова всегда ставила интересы государства и общества на первое место. "Упорный труд на благо страны, преданность делу, мастерство и высокие моральные качества помогали ей достигать высоких результатов, служить закону и справедливости. Мы запомним Ирину Леонидовну как очаровательную женщину, как честного, независимого судью. Она всегда будет примером для будущих поколений юристов. Выражаю глубокие, искренние соболезнования родным и близким Ирины Леонидовны. Это огромная потеря для Родины, невосполнимая утрата для юридического сообщества, для всех нас", - заключил Бастрыкин.

"Особая человеческая мудрость"

Подносову отличали глубочайший профессионализм и особая человеческая мудрость, говорится в тексте соболезнования генпрокурора России Игоря Краснова. "Более 35 лет Ирина Леонидовна отдала служению закону, была по-настоящему искренне предана своему делу, всегда демонстрировала глубочайший профессионализм, высокое чувство ответственности, неравнодушие к судьбам людей и особую человеческую мудрость", - подчеркнул генпрокурор.

Он выразил глубокие соболезнования ее родным и близким, а также всему судейскому сообществу.

"Укрепляла веру в справедливость"

Весь свой профессиональный путь председатель Верховного суда посвятила служению закона и укреплению веры в справедливость, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Весь свой профессиональный путь Ирина Леонидовна посвятила служению закону, укреплению веры в справедливость, проработав в органах судебной системы более трети века", - написала Москалькова, выразив также соболезнования родным и близким Подносовой.

"Высокопрофессиональный юрист"

Верховный суд РФ под руководством Подносовой инициировал ряд законодательных инициатив, направленных на гуманизацию законодательства, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Под ее руководством было разработано очень много законодательных инициатив, связанных с гуманизацией законодательства. Она смогла провести законы, связанные с упорядочиванием системы правосудия. Только кажется, что это связано только с судами: для граждан и юридических лиц это большое подспорье, когда порядок в этой сфере наводился. Это дает и будет давать свои результаты", - сказал Крашенинников.

Он отметил, что Подносова была высокопрофессиональным юристом. "Очень важно, что человек знал законы и право очень хорошо. Она достаточно долго работала в судебной системе. Причем как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах", - подчеркнул депутат.

По словам главы комитета, Подносова была очень хорошим и достойным человеком, с которым можно было обсудить любые темы: и политические, и правовые, и "просто человеческие". "Мы скорбим и выражаем соболезнования близким и родным. Юридическое сообщество потеряло очень замечательного человека", - добавил Крашенинников.

"Посвятила жизнь служению закону и Отечеству"

Подносова внесла большой вклад в совершенствование судебной системы России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"С глубоким прискорбием узнала о кончине председателя Верховного суда РФ Ирины Леонидовны Подносовой. Ирина Леонидовна посвятила жизнь служению закону и Отечеству, внесла большой вклад в развитие юридической практики, совершенствование судебной системы страны, приумножение ее лучших традиций", - отметила председатель СФ в телеграмме, адресованной Верховному суду РФ.

По словам Матвиенко, Подносова была неравнодушным и отзывчивым человеком, талантливым руководителем, всегда и во всем стремилась приносить максимальную пользу людям. "Коллеги уважали и ценили ее за необычайное трудолюбие, компетентность, принципиальность и последовательность в решении самых важных вопросов", - подчеркнула она.

"Все, кто знал Ирину Леонидовну, будут помнить ее настоящим гражданином и патриотом, чьи созидательные дела стали примером профессионализма и высочайшей ответственности за судьбу Родины. Светлая и добрая память Ирине Леонидовне. Прошу передать мои искренние соболезнования ее родным и близким", - заключила спикер верхней палаты парламента.

"Яркий след в истории судебной системы"

Председатель Верховного суда России работала судьей 35 лет и оставила яркий след в истории судебной системы, говорится в тексте соболезнования председателя Совета судей РФ Виктора Момотова.

"Биография Ирины Леонидовны - это пример жизненного пути, наполненного высокими принципами, профессионализмом и преданностью своему делу. Она отдала более 35 лет работе в судебной системе, прошла путь от рядового судьи Лужского городского суда до самой высокой должности председателя Верховного суда, определяющего вектор развития российского правосудия", - подчеркнул Момотов.

"Ирина Леонидовна стала первой женщиной на этой должности в истории судебной системы и на протяжении всей жизни проявляла все свои лучшие профессиональные и человеческие качества. Вне всякого сомнения она оставила яркий след в истории судебной системы", - говорится в тексте соболезнования.

От имени Совета судей России и от себя лично он выразил искренние соболезнования родственникам, близким Ирины Леонидовны, коллективу Верховного суда и всей судебной системе России, которые понесли большую утрату. "Ее труд и заслуги останутся в памяти каждого, кто знал и ценил ее. Светлая ей память!" - отметил Момотов.

"Достойный пример для тех, кто с ней работал"

Свои соболезнования принесла и Высшая квалификационная коллегия судей РФ. "Ирина Леонидовна была выдающимся юристом, высококвалифицированной судьей и грамотным руководителем, посвятив свою жизнь защите закона и справедливости. Ее профессиональная деятельность служению правосудию на протяжении более чем 35 лет являлась достойным примером для тех, кто с ней работал, - подчеркнули в ВККС. - От всей души сочувствуем родным и близким Ирины Леонидовны в этот тяжелый момент и желаем стойкости духа, силы пережить утрату и сохранить добрые воспоминания о ней. Светлая память об Ирине Леонидовне навсегда останется в наших сердцах".

В Судебном департаменте при Верховном суде назвали ее уход из жизни невосполнимой утратой для судейского сообщества и всей судебной системы страны. "Светлая память об Ирине Леонидовне как о высокопрофессиональном руководителе, судье и прекрасном человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кто ее знал", - говорится в соболезновании.

"Инициатор законопроектов, ведущих к декриминализации экономических преступлений"

Руководство Мосгорсуда выразило соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой.

"22 июля 2025 года ушла из жизни председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова. На посту председателя Верховного суда Ирина Леонидовна выступала в качестве инициатора законопроектов, ведущих к декриминализации экономических преступлений. Судейскому сообществу известны и ее энергичные попытки улучшить материальное положение сотрудников аппаратов судов", - сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что руководство, судейский корпус и аппарат Московского городского суда, руководство и сотрудники районных судов Москвы выражают соболезнования родным и близким, а также коллегам Ирины Леонидовны.