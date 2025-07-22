Народный артист РФ отметил, что несмотря на то, что песня была написана около 10 лет назад, она до сих пор актуальна и популярна у современной аудитории

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/ Народный артист РФ Олег Газманов в интервью ТАСС описал нынешнюю ситуацию в России словами из своей песни "Вперед, Россия!", посвященными стойкости духа.

Комментируя свой выбор, артист процитировал конкретные строки из произведения. "Так было в России с далеких времен: // Чем выше давление, тем крепче бетон. // И если опасность державе грозит, // Становится Родина как монолит", - произнес он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Собеседник ТАСС добавил, что несмотря на то, что песня "Вперед, Россия!" была написана порядка 10 лет назад, она до сих пор актуальна и популярна у современной аудитории. "Эта композиция объединяет страну", - заключил Газманов. Произведение повествует о любви к Родине, исторической стойкости страны, важности единства народа и вере в победу.

Об артисте

Олег Газманов родился 22 июля 1951 года городе в Гусеве Калининградской области и мог стать инженером: он окончил Калининградское высшее инженерное морское училище, занимался наукой и ходил на судах в море. Но решил посвятить жизнь музыке - второе образование будущий народный артист РФ получил в Калининградском музыкальном училище.

Творческую деятельность Газманов начал в группе "Атлантик", работал в коллективах "Синяя птица", "Визит", "Галактика". Популярность пришла к артисту в 1987 году с песней "Люси", которую он спел с сыном Родионом. Песни Газманова исполняют многие звезды отечественной эстрады: Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Дмитрий Маликов, София Ротару и другие. 22 июля артисту исполняется 74 года.