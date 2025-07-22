Главный врач Елизовской районной больницы Ваграм Даллакян сообщил, что госпитализация им не потребовалась

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июля. /ТАСС/. Восемь воспитанников из двух детсадов города Елизово в Камчатском крае обратились к врачам с признаками кишечной инфекции. Госпитализация им не потребовалась, сообщил ТАСС главный врач Елизовской районной больницы Ваграм Даллакян.

"Состояние нескольких детей ухудшилось после приема пищи в двух детских садах - № 1 и № 9, у них началась рвота. Ночью к троим детям выезжала скорая помощь, но госпитализация им не потребовалась. С утра к нам в детскую больницу обратились пятеро детей с признаками кишечной инфекции. У них взяты анализы, по результатам исследования станет ясно, что послужило причиной ухудшения самочувствия детей", - рассказал главный врач Елизовской районной больницы.