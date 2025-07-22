В Калуге помогут пострадавшим от подтопления

Городской голова Дмитрий Денисов сообщил, что подход к предоставлению материальной помощи будет индивидуальным

КАЛУГА, 22 июля. /ТАСС/. Жители домов, подтопленных в Калуге в результате сильных дождей, получат материальную помощь. Подход к ее предоставлению будет индивидуальным, сообщил в Telegram-канале городской голова Дмитрий Денисов.

"Обязательно найдем возможность оказать материальную помощь тем людям, чье имущество пострадало. Будем подходить индивидуально к каждой семье. Обеспечим адресность социальной поддержки", - сообщил Денисов.

Городской голова также отметил, что размер компенсаций будет определяться по результатам подворовых обходов, которые будут проведены в ближайшие дни.

Ранее Денисов сообщал, что в Калуге после ливней и подъема уровня воды в реках Терепец, Песочня, Жерелка и Яченка оказались подтоплены порядка 100 жилых домов. По информации губернатора Владислава Шапши, 34 жителя, среди которых 11 детей, были эвакуированы.