В издании подчеркнули, что пока не знают суть претензий полиции

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Издание Baza утверждает, что правоохранительные органы пришли с обысками в их офис.

"В офис "Базы" с обысками пришли полицейские", - говорится в сообщении в Telegram-канале. В тексте отмечается, что к главреду издания Глебу Трифонову "также наведались" полиция и ОМОН. "Сейчас связи с ним нет", - говорится в сообщении. Издание отметило, что, по словам соседей Трифонова, его увезли в неизвестном направлении.

"Ни его коллеги, ни родные, ни адвокаты не могут его найти", - говорится в сообщении. Baza также сообщила, что пока не знает суть претензий полицейских.