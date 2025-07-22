Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ранее сообщила, что в 2024 году был успешно завершен цикл доклинических исследований онковакцины против колоректального рака

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Пакет документов для получения разрешения на применение персонализированных онковакцин в клинической практике подан в Минздрав России, он находится на рассмотрении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"Документы поданы в Министерство здравоохранения и находятся на рассмотрении", - говорится в сообщении.

Ранее руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что в 2024 году был успешно завершен трехлетний цикл доклинических исследований неоантигенной онковакцины против колоректального рака. Доказана безопасность и хорошая переносимость вакцины у экспериментальных животных. По ее словам, применение этой вакцины может начаться уже в 2025 году. Также в настоящее время на продвинутых стадиях находятся разработки неоантигенных и Т-лимфоцитарных клеточных онковакцин против меланом и глиобластом и планируется начать клиническое исследование нового противоопухолевого генноинженерного препарата.