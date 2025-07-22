Проект "Знание. Первые" состоится с 26 по 28 сентября

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Конкурс региональных площадок на проведение марафона "Знание. Первые" стартовал, проект будет посвящен 80-летию атомной промышленности России и пройдет с 26 по 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Российского общества "Знание".

"Стартовал конкурсный отбор региональных площадок на проведение марафона "Знание. Первые", который будет посвящен 80-летию российской атомной промышленности и пройдет с 26 по 28 сентября. По итогам конкурса будут выбраны 10 регионов, где развернется обширная просветительская программа с участием выдающихся государственных деятелей, глав крупнейших компаний и госкорпораций, представителей культуры и искусства, спортсменов, журналистов и медиаэкспертов", - говорится в сообщении.

Региональные площадки на конкурсной основе выберет комиссия, в состав которой войдут эксперты, в том числе руководители общества "Знание". Конкурс пройдет в несколько этапов: до 15 августа регионы смогут прислать заявки на участие в конкурсе. До 20 августа комиссия подведет отбор победителей. К 22 августа список регионов-участников будет опубликован на официальном сайте общества.

"Этот марафон будет иметь особое значение, ведь он приурочен к 80-летию российской атомной промышленности - одной из ключевых отраслей, обеспечивающих суверенитет России, ее безопасность и научно-технологическое лидерство. За достижениями в этой отрасли стоит колоссальный труд поколений инженеров, ученых, управленцев, чей опыт является ориентиром для молодежи. И наша задача сегодня - сохранить эту связь поколений, передать молодым людям знания, смыслы, ценности, которые лежат в основе великих технологических прорывов. Марафон "Знание. Первые" как раз станет таким пространством", - отметил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль.

Планируется, что марафон посетят более 22 тыс. молодых людей из всех регионов России и других стран. За три дня на площадках марафона выступят 125 лекторов. Это государственные и общественные деятели, руководители компаний, предприниматели, ученые, популяризаторы науки, мастера культуры и искусства, спортсмены, блогеры и другие известные люди.

Программа марафона позволит участникам взглянуть на атомную промышленность с разных сторон. Речь пойдет об открытиях, технологиях и инновациях, которые делают Россию мировым лидером в атомной сфере и лежат в основе суверенитета страны. Лекторы и участники обсудят значение мирного атома для энергетики, логистики, медицины, градостроительства, космонавтики и других сфер.