Мишустин похвалил забайкальский перинатальный центр за современные методы работы

По словам премьер-министра России, для дальнейшего развития медицины в крае главе региона необходимо держать на контроле ход строительства новой детской клинической больницы

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с губернатором Забайкалья Александром Осиповым похвалил работу Забайкальского краевого перинатального центра за применение технических новинок и современные методы работы.

"Сегодня мы с вами посетили перинатальный центр. Причем это такой ключевой медицинский центр, который является типологическим для многих центров здесь. И вообще в Забайкалье и округе Дальневосточном. И, конечно, те современные методы дают возможность удаленно общаться с ребеночком из реанимации, технические новинки - возможности сканирования по любому направлению, которое интересует будущих маму или папу - это все очень здорово, современно", - отметил Мишустин.

Глава кабмина добавил, что для дальнейшего развития медицины в Забайкалье главе региона необходимо держать на контроле ход строительства новой детской клинической больницы.

Забайкальский краевой перинатальный центр - ключевое учреждение службы акушерства и гинекологии региона мощностью в 153 койки, оказывающее квалифицированную, высокотехнологичную медицинскую помощь. Более 70% пациентов центра - жители районов края.