В период ожидания рейсов пассажирам предлагается продукты питания и бесплатная питьевая вода

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Аэропорт Внуково совместно с авиакомпаниями стабилизировал расписание после периодического введения на протяжении нескольких дней временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Обслуживание пассажиров и воздушных судов происходит в соответствии с суточным планом полетов и производственными графиками. Рейсы на вылет и прилет выполняются согласно очередности и готовности", - говорится в сообщении.

В период ожидания рейсов пассажирам предлагается продукты питания и бесплатная питьевая вода. Работать круглосуточной комната матери и ребенка, медпункт, терминал также оборудован игровыми пространствами для детей и 29 современных зарядных станций с универсальными адаптерами и кабелями.

19-21 июля вводились ограничения на работу аэропортов центральной части России. В частности, столичные авиагавани приостанавливали прием и выпуск воздушных судов несколько раз. В связи с этим авиаперевозчики были вынуждены корректировать расписания полетов.