Тело Роузи Рош нашли в фамильном доме в деревне Нортон, отмечает газета

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Студентка Роузи Рош, приходившаяся кузиной наследнику британского престола принцу Уильяму и его брату принцу Гарри, обнаружена мертвой в фамильном доме в деревне Нортон (графство Уилтшир) на юго-западе Англии. Об этом сообщила газета The Sun.

Подчеркивается, что рядом с телом 20-летней девушки было обнаружено огнестрельное оружие. Согласно заявлению полиции, следователи не считают ее смерть подозрительной. Издание добавило, что Рош - внучка дяди принцессы Дианы (1961-1997) - изучала английскую литературу в Даремском университете.