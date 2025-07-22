Мишустин поручил главе Забайкалья оценить подготовку к пожароопасному сезону

Премьер-министр России призвал уделить особое внимание профилактическим мероприятиям

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернатору Забайкальского края Александру Осипову оценить работу должностных лиц, ответственных за подготовку к пожароопасному сезону в регионе.

"Прекрасно понимаю, что условия непростые. Однако по поводу действий людей надо вам также предметно дать оценку действиям должностных лиц, которые отвечают за подготовку и борьбу с лесными пожарами, уделить особое внимание профилактическим мероприятиям", - сказал Мишустин.

Премьер также сообщил, что в этот раз Забайкальский край справился с паводками лучше, чем в предыдущие годы. Глава региона отметил, что в 2025 году уровень воды в реках поднимался на 4 см выше, чем в 2021 году, когда от паводка пострадали почти 12 тыс. человек. В этот раз было подтоплено лишь около 200 дачных участков, которые находятся близко от водоемов.

"За это очень большое спасибо, Михаил Владимирович, вам за помощь и поддержку за то, что выделяли средства на дамбы, защитные сооружения, расчистку русел рек. Сейчас надо профинансировать те расходы, которые понес край и понесли другие силы и средства всей страны, которые тушили пожар на территории Забайкальского края", - поблагодарил Осипов Мишустина.

Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировано свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 млн га. В регионе действовал режим ЧС федерального уровня с 7 апреля по 5 июля. Благодаря осадкам 9 июля в Забайкалье были потушены все лесные пожары, а 11 июля отменен особый противопожарный режим.