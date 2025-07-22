Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова отметила, что пассажирам оказывают всяческое содействие

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники аэропорта Шереметьево оказывают всестороннюю поддержку пассажирам, в том числе организуют зоны отдыха и предоставляю воду, матрасы и необходимую информацию. Об этом сообщила ТАСС директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.

Ранее несколько Telegram-каналов распространили видео и фотографии, на которых запечатлены люди, спящие на матрасах в Шереметьево.

"В аэропорту Шереметьево наряду с информированием и бесплатной выдачей воды сотрудники аэропорта оказывают всяческое содействие пассажирам, в том числе организованы зоны отдыха и выдачи матрасов для пассажиров", - сказала она.

19-21 июля вводились ограничения на работу аэропортов центральной части России. В частности, столичные авиагавани приостанавливали прием и выпуск воздушных судов несколько раз. В связи с этим авиаперевозчики были вынуждены корректировать расписания полетов.

"В настоящее время аэропорт Шереметьево работает без ограничений в штатном режиме. Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет - по факту очередности и готовности воздушных судов", - отметила Захаренкова.

Вчера в Росавиации сообщали, что авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в расписание к вечеру 22 июля. Другие авиаперевозчики сообщили агентству о незначительных задержках рейсов (до 3-х часов), они рассчитывали вернуться к штатному расписанию 21 июля.

По данным Росавиации на 08:00 мск 21 июля, 118 рейсов было отменено в аэропортах московского региона - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский - и Пулково, 203 - задержано более чем на два часа из-за ограничений. С 08:00 мск 20 июля до 08:00 мск 21 июля на запасные аэродромы ушли 59 самолетов, что ниже на 56% по отношению к показателю за 19-20 июля. В частности, на запасные аэродромы отправились 36 самолетов, следовавших в Шереметьево, 19 - во Внуково, 3 - в Домодедово, 1 - в Жуковский.