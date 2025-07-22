Глава комитета ГД по охране здоровья считает, что гражданам нужно спокойно относиться к блокировке деятельности компании-производителя

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) считает, что гражданам нужно спокойно относиться к блокировке деятельности компании-производителя "Мирамистина" на территории России, не стоит поспешно скупать препарат в аптеках. Такое мнение он высказал в беседе с ТАСС.

"Очень вредно сломя голову куда-то бежать и все скупать - тогда действительно будет какой-то дефицит. Поэтому нужно спокойно к этому относиться", - сказал Леонов.

Депутат сообщил, что деятельность компании возобновится после разрешения появившихся вопросов. "Когда разберутся, так скажем, в финансовых перипетиях на конкретном производстве и в конкретной компании, которая занимается производством и продажами "Мирамистина", я думаю, что все это придет в норму, восстановится. Нет таких прогнозов, что это окончательно и навсегда", - объяснил глава думского комитета. Он также подчеркнул, что у "Мирамистина" "есть альтернативы, как и у любого другого фармацевтического препарата".

"Мирамистин" как лекарственный препарат разрабатывался в 1970-х годах в СССР по всесоюзной программе "Космические биотехнологии". Целью было создание антисептического средства для обработки кожных покровов космонавтов и оборудования на орбитальных станциях для борьбы с микроорганизмами, патогенными грибками, вирусами. Исследования проводили ученые Москвы, Киева, Симферополя. После распада СССР полученные уникальные наработки остались невостребованными, но были сохранены. После проведения испытаний в 1991 году "Мирамистин" был зарегистрирован в качестве средства индивидуальной профилактики венерических заболеваний. Дальнейшие исследования его свойств стали основой для расширения показаний к его применению: хирургия, травматология, ожоговая практика, акушерство и гинекология, урология, ЛОР-практика, стоматология, на что были получены необходимые разрешения.

Производство "Мирамистина" и внедрение его в российскую клиническую практику было осуществлено благодаря частным инвестициям.