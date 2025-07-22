В Службе по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России отметили, что теперь решения о проверках в регионах могут принимать не только начальники территориальных органов ведомства, но и их заместители

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Заместители начальников территориальных органов МВД России получили право принимать решения о проверках законности использования украинского паспорта гражданином, подавшим заявление о нежелании состоять в гражданстве этой страны. Об этом сообщили в Службе по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, внесший изменения в порядок деятельности органов внутренних дел. В МВД подчеркнули, что они не затрагивают права и обязанности граждан. "Что изменилось: теперь решения о проверках в регионах могут принимать не только начальники территориальных органов МВД России, но и их заместители", - сказали в управлении.

В МВД пояснили, что если в рамках проводимой проверки МВД России будет установлено, что человек подал заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины, но продолжил пользоваться украинским паспортом (кроме случаев оформления выхода из украинского гражданства), то его заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины будет считаться недействительным. "Повторно подать такое заявление будет возможно только через 10 лет", - подчеркнули в МВД.

В новость внесена правка (13:45 мск) - передается с уточнением названия подразделения в лиде