По мнению главы комитета СФ по социальной политике, поддерживать надо совершеннолетние студенческие семьи

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Девушки должны получать образование и создавать семью осознанно. Об этом заявила на пресс-конференции в Москве глава комитета Совфеда по социальной политике Елена Перминова, комментируя идеи о поощрении рождаемости среди юных девушек.

"Я, наверное, выскажу свое личное мнение. Я ни в коей мере не поддерживаю то, что у нас в обществе звучало, что нужно поддерживать девочек, которые учатся в школе <…>. Я, конечно, к этому очень осторожно отношусь. Я считаю, что нужно закончить школу, получить образование. Когда уже человек совершеннолетний и создает осознанно свою студенческую семью, вот здесь надо поддерживать такие семьи", - сказала она.

Ранее в министерстве социальной защиты Алтайского края сообщили, что беременные школьницы и студентки смогут получить единовременную выплату в 100 тыс. рублей. Ранее аналогичные нормы приняли власти еще ряда регионов. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в апреле, россияне неоднозначно отнеслись к возможности введения таких выплат.