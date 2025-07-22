Врач-эпидемиолог городской инфекционной клинической больницы №1 Новосибирска Наталья Шульгина сообщила, что в 2025 году в медучреждении пролечились 1 187 человек

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Показатели по вирусному гепатиту С в Новосибирской области превышают цифры по стране на 18-19%. Об этом в пресс-центре ТАСС рассказала врач-эпидемиолог городской инфекционной клинической больницы №1 Новосибирска Наталья Шульгина.

С 2024 года по нацпроекту "Здравоохранение" в рамках диспансеризации можно бесплатно провериться на гепатит С - инфекционное заболевание, вызывающее цирроз и рак печени. Впервые сделать анализ можно в 25 лет, повторное обследование проводится раз в 10 лет. Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что чаще всего передача вируса происходит при травматичных половых актах и небезопасной инъекционной практике, в том числе употреблении наркотиков.

"В РФ показатель заболеваемости составил 34,7 [на 100 тыс. населения], а в Новосибирской области - 54,4, то есть превышение на 18-19%. Это связано с лечением, потому что мы активно выявляем, активно работаем с национальным проектом. Когда мы ездим на конференции, главный инфекционист РФ говорит о том, что в первые годы будет рост заболеваемости, поскольку вырос объем обследования и выявления", - сказала Шульгина.

Она добавила, что 2024 году в инфекционной больнице Новосибирска пролечилось 943 человека, а в 2025 уже 1 187. По словам Шульгиной, снижение заболеваемости гепатитом С наступит через 3-4 года.

Как отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова в рамках пресс-конференции, в 2025 году скрининг гепатита С прошли более 50 тыс. новосибирцев. Было заподозрено около 1 тыс. случаев заболевания, из них подтвердилось 200. В целом, по словам замминистра, охват скрининга, затрагивающий диспансеризацию и выездные мероприятия, составляет 400 тыс. человек в год.