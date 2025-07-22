Бойцам, в частности, отправят мотоциклы, квадроциклы, FPV-дроны и станции радиоэлектронной борьбы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июля. /ТАСС/. Более 200 единиц техники и оборудования отправят из города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в зону проведения специальной военной операции. Бойцы, в частности, получат мотоциклы, квадроциклы, FPV-дроны и станции радиоэлектронной борьбы, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы отправляем очередную партию техники нашим бойцам, которые защищают рубежи Родины в зоне специальной военной операции, в первую очередь тем, кто мобилизован и призван с территории Югры. Делаем это на системной основе. <…> Сейчас вторая в этом году партия отправляется, сумма выделенных денег - 56 млн рублей, на них закуплено 30 квадроциклов, 60 мотоциклов, 150 ударных дронов и 10 станций РЭБ. За неполные три года [в зону СВО поставлено] оборудования и техники на сумму почти 500 млн рублей", - сообщил журналистам секретарь регионального отделения "Единой России", председатель думы Югры Борис Хохряков.

Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев отметил, что сегодня из Ханты-Мансийска в помощь бойцам отправится техника, в которой всегда имеется дефицит на передовой. "Если мы говорим про Донбасс и Новороссию, то более 141 тыс. тонн гуманитарных грузов со всей страны в рамках большой работы, которую проводит "Единая Россия", поставлено сегодня в эти регионы. Если мы говорим о Курской, Брянской и Белгородской областях, то "Единая Россия" туда поставила порядка 5 тыс. тонн. <…> Сегодня здесь, в Ханты-Мансийске, однопартийцы передают, в том числе, транспортные средства, беспилотники - в них всегда есть дефицит", - отметил он.

В свою очередь губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, что уже более 10 тыс. единиц техники уже направлено из Югры на передовую. "Только за первое полугодие 2025 года мы направили более 100 единиц техники - это квадроциклы, мотоциклы, автомобили, более 400 единиц БПЛА и несколько тысяч ударных FPV-дронов, оптики и другого необходимого на передовой оборудования", - сказал он журналистам.

По данным властей, всего в зону СВО будет направлено более 200 единиц техники и оборудования. В крупную партию гуманитарного груза вошли мотоциклы, квадроциклы, FPV-дроны и станции радиоэлектронной борьбы. Отмечается, что вся необходимая техника и оборудование приобретаются за счет средств из депутатского фонда фракции "Единой России" в думе Югры. В 2024 году из региона бойцам СВО отправили более 900 тонн гуманитарного груза, в 2025 году - уже почти 500 тонн.

Кроме того, Якушев пообщался с волонтерами и активистами партии. Они возле концертно-театрального центра "Югра-классик" представили технику, трофейные экспонаты, а также изделия для фронта - их для бойцов СВО изготавливают неравнодушные жители, среди которых руководитель местной общественной организации помощи военнослужащим "Сбор города Ханты-Мансийска" Кристина Филиппенко и руководитель волонтерского движения "Шьем для наших" Екатерина Парсаева.

Также Якушев оценил работу регионального цифрового сервиса по организации сбора гуманитарной помощи. Каждый житель Югры может зарегистрироваться на сайте, выбрать заявку, приобрести вещи и передать их ответственным лицам в своем городе или районе. Когда посылка доставляется на передовую, отправителю приходит отчет.

О поддержке бойцов со стороны "Единой России"

"Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса и Новороссии, а также тем, кто остался в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили более 140 тыс. тонн гуманитарного груза в новые и приграничные регионы: от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники. На закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для военнослужащих на передовой собрали более 14,5 млрд рублей. Свыше 55 тыс. дронов ударного типа, 3,5 тыс. безбилетников-разведчиков, РЭБ, рации и другое необходимое оборудовании доставили бойцам представители "Единой России" за все время спецоперации.