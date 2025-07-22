Голикова: ветераны СВО чаще всего работают в сфере транспорта и торговли

Вице-премьер России рассказала, что более 10,5 тыс. участников спецоперации и членов их семей обратились в центры занятости

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Более 10,5 тыс. участников СВО и членов их семей обратились в центры занятости, им оказали 33 тыс. госуслуг, таких как поиск работы и профориентация. Наибольшее число демобилизованных участников СВО работают на обрабатывающих производствах, в сфере транспорта, торговли и строительства, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Вопрос трудоустройства участников СВО находится на особом контроле главы государства. Президентом России Владимиром Путиным поручено правительству совместно с государственным фондом "Защитники Отечества" и регионами организовать взаимодействие с участниками СВО и членами их семей, в том числе с теми, кто не обратился в службу занятости, для оказания им мер поддержки, помощи в трудоустройстве и получении дополнительного профессионального образования", - привели слова Голиковой в ее секретариате по итогам заседания Комиссии при президенте РФ по делам ветеранов.

Вице-премьер напомнила, что ранее правительство утвердило межведомственный план мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО и организации их профессиональной ориентации.

"Наибольшее число демобилизованных участников СВО занято в обрабатывающих производствах, транспорте, торговле, строительстве и государственном управлении. Для обеспечения трудоустройства участников СВО и членов их семей предусмотрен ряд мер. Так, за ними закреплено право на оказание органами службы занятости содействия приоритетному обучению и трудоустройству", - указано в сообщении.

По итогам заседания Голикова поручила Минтруду России совместно с Социальным фондом провести анализ случаев трудоустройства демобилизованных участников СВО, имеющих на протяжении последних шести месяцев нулевой доход, либо доход ниже минимального размера оплаты труда, а также анализ причин сложившейся ситуации в разрезе каждого выявленного случая.