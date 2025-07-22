Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал премьер-министру России о планах по созданию в Чите кампуса международного уровня, в котором будут обучаться специалисты по четырем основным направлениям

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с губернатором Забайкалья Александром Осиповым отметил важность сотрудничества вузов с индустриальными партнерами и крупными предприятиями в регионах.

Осипов рассказал премьер-министру о планах по созданию в Чите кампуса международного уровня под названием "Даурия", в котором будут обучаться специалисты по четырем основным направлениям: геотехнологии и недропользование, транспорт и логистика, биотехнологии и биомедицина, а также гуманитарное направление. При этом вузы уже сейчас активно сотрудничают с индустриальными партнерами - крупными горнодобывающими предприятиями, которые финансируют лаборатории, создают специальные полигоны, на которых студенты могут проходить практику.

"Это, конечно, очень важно [вузам] сотрудничать с предприятиями, которые формируют спрос на кадры, на сотрудников", - сказал руководитель кабмина.

Осипов отметил, что проект кампуса ранее поддержали президент РФ Владимир Путин и сам Мишустин. На его строительство было выделено финансирование - 16 млрд рублей, еще 6 млрд рублей предоставляют индустриальные партнеры. Сейчас завершается проектирование кампуса, в 2026 году начинается строительство первых корпусов.

Губернатор также сообщил, что в регионе в последнее время заметно растет уровень образования и подготовки кадров. "Также активно очень занимаемся средним профессиональным образованием. У нас сейчас практически 80% выпускников наших техникумов и колледжей сразу трудоустраиваются, на зарплату 100-150-200 тыс. рублей", - добавил он.