Жителей северных районов Омской области обеспечат магистральным газом

Пресс-секретарь губернатора региона Виталия Хоценко Мина Ахвердиева сообщила, что запуск газопровода запланирован на IV квартал 2025 года

ОМСК, 22 июля. /ТАСС/. Запуск магистрального газопровода в северные районы Омской области, которые в сильные морозы остаются без газа из-за истощения газоконденсатного месторождения, запланирован на IV квартал 2025 года. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Виталия Хоценко Мина Ахвердиева.

"Прокладка магистрального газопровода в северные районы Омской области будет завершена уже в этом году, его запуск запланирован на IV квартал. Это позволит решить проблемы ограничения в сильные морозы газоснабжения трех муниципалитетов", - сказала Ахвердиева.

Проблемы с газоснабжением начались в Тарском, Тевризском и Знаменском районах, которые обеспечивает газом Тевризское газоконденсатное месторождение, еще зимой 2019 года. В 2021 году на месторождении была отремонтирована одна из скважин. Это должно было обеспечить гарантированное газоснабжение, но в сильные морозы давление в газопроводе продолжало снижаться.

В результате жители частных домов вынуждены были отапливаться дровами, углем или электричеством. Для компенсации выросших затрат по распоряжению главы региона населению выделялись субсидии в размере от 9,6 до 23,6 тыс. рублей в зависимости от вида отопления.