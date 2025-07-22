В Прибайкалье в число ветеранов СВО для обучения основам управления вошли врачи и учителя

Пресс-служба правительства региона сообщила, что к обучению приступил 31 человек

ИРКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Врачи, педагоги, спортсмены, строители, топ-менеджеры, представители правоохранительных органов вошли в число участников СВО, которые приступили к обучению основам государственного и муниципального управления в Иркутской области для последующей работы в структурах власти и на крупных предприятиях. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с участниками региональной образовательной программы "Герои Приангарья", которые изучают основы государственного и муниципального управления в Байкальском государственном университете. К обучению приступил 31 человек, еще 39 действующих бойцов СВО зачислены в резерв. <…> Среди ветеранов СВО есть врачи, педагоги, спортсмены, строители, топ-менеджеры, представители правоохранительных органов и других сфер", - говорится в сообщении.

Программа обучения разработана при поддержке Президентской академии (РАНХиГС), в нее входят лекции и практические занятия с ведущими экспертами, стажировки в органах государственной и муниципальной власти, на крупных предприятиях региона. Очные занятия будут проходить на базе Байкальского государственного университета. Региональная обучающая программа подготовлена по аналогии с проектом "Время героев", который по поручению президента России Владимира Путина реализует РАНХиГС.

У каждого участника региональной программы будет свой наставник. "Наша задача: дать вам знания и навыки, чтобы вы смогли занять достойное место в команде, строящей будущее Приангарья. Год интенсивного обучения под руководством наставников позволит вам погрузиться в систему регионального управления", - приведены в сообщении слова Кобзева.