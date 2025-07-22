Глава региона Юрий Зайцев сообщил, что средства, в частности, пойдут на обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы детей

ЙОШКАР-ОЛА, 22 июля. /ТАСС/. Власти Марий Эл в течение трех лет планируют направить на поддержку больных сахарным диабетом свыше 200 млн рублей. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев.

"В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в текущем году на борьбу с диабетом в республике будет направлено почти 65 млн рублей, а всего в период до 2027 года - более 206 млн рублей", - сказал Зайцев. Он отметил, что средства, в частности, пойдут на обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы детей в возрасте от 2 до 17 лет, имеющих заболевание диабетом первого типа. Кроме того, оборудование закупят для беременных женщин с сахарным диабетом.

"Контракты на 50,7 млн рублей уже заключены, по состоянию на 1 июля 100% пациентов получили необходимые системы мониторинга", - заметил Зайцев. Он назвал такие меры "серьезным шагом в улучшении качества жизни граждан", а также в борьбе с диабетом и поддержке самых уязвимых категорий - детей и будущих мам.

Ранее глава региона также сообщал, что на базе республиканской клинической больницы был открыт обновленный эндокринологический центр, где были оборудованы отдельные помещения для занятий школы сахарного диабета.