В соответствии с рекомендациями Минтруд подготовил два приказа, согласно которым мигранты, которых привлекают на должности водителей, продавцов и медработников, не будут освобождены от необходимости проходить тест на знание русского языка и истории России

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении закон, который освобождает от необходимости проходить тест на знание русского языка и истории России мигрантов, работающих в РФ в рамках квоты кабмина.

Документ в палату парламента 31 мая внесло правительство РФ. В первом чтении он был принят 8 июля, а во втором - 17 июля. Поправками дополняется закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". В настоящий момент при подаче заявления о выдаче разрешения на работу мигранты обязаны предоставить сертификат, подтверждающий владение русским языком, а также знание истории РФ и законодательства страны. Закон освобождает от этого требования иностранных граждан, которые работают в России на основании разрешений, полученных в рамках специальной квоты правительства РФ.

Рассмотрение проекта в третьем чтении было отложено до нынешнего пленарного заседания по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина, чтобы правительство учло замечания депутатов и внесло изменения в подзаконные акты. В соответствии с рекомендациями Минтруд РФ подготовил два приказа, согласно которым мигранты, которых привлекают на должности водителей, продавцов и медицинских работников, не будут освобождены от необходимости проходить тест на знание русского языка и истории России. Комментируя решение министерства, Володин отметил, что "обращение Госдумы правительство услышало".

Принятый депутатами закон предполагает и другие поправки в действующее законодательство. В частности, сертификаты об успешном прохождении тестирования при их внесении в профильную информационную систему предлагается заверять квалифицированной электронной подписью. Кроме того, закон предусматривает включение Минобрнауки в перечень госорганов, которые могут использовать указанную информсистему для подтверждения наличия сведений о выданных сертификатах.

Вместе с тем закон увеличивает с 30 до 90 дней срок, в течение которого мигранты при получении разрешения на работу обязаны предоставить сертификат об успешном прохождении тестирования. Как указано в пояснительной записке, эта мера необходима для "обеспечения постепенной, более последовательной языковой адаптации" иностранных граждан - квалифицированных специалистов.