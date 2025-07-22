Гендиректор АО "ВодоходЪ. Пассажирский порт" Юрий Куликов сообщил, что в электрорежиме со всеми работающими потребителями судно может пройти не менее 7 часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Первое судно на электродвижении "Стрельна" проекта "Москва 2.0" начало выполнять прогулочные рейсы по Неве с выходом в Финский залив, передает корреспондент ТАСС.

"Электросудно "Стрельна" оборудовано гибридной силовой установкой. Сегодня мы его запускаем в первые коммерческие рейсы. Это головное судно этого проекта. Еще у нас закантрактовано семь судов, из которых одно или два судна будет поставлены на Петербург. За счет вспомогательного источника питания кратно повышается автономность хода. В электрорежиме со всеми работающими потребителями судно может пройти не менее 7 часов, далее подключается генератор", - отметил генеральный директор АО "ВодоходЪ. Пассажирский порт" Юрий Куликов.

Электросудно было спущено на воду в мае 2025 года. "Стрельна" является головным судном из серии судов проекта "Москва 2.0", строящихся на верфи "Эмпериум" в Ленинградской области по заказу компании АО "ВодоходЪ. Пассажирский Порт". Планируется, что летом 2026 года судоверфь передаст заказчику еще пять электросудов проекта "Москва 2.0".

"Стрельна" будет отправляться на прогулки от причала "ВодоходЪ" на Дворцовой набережной. В расписании предусмотрены дневные прогулки по Неве с выходом в Финский залив, продолжительностью от часа до двух, и ночная прогулка под разводку мостов длительностью 2,5 часа. Электросудно "Стрельна" будет осуществлять до семи рейсов в день. На его борту могут разместиться до 140 пассажиров. Название "Стрельна" головное электросудно из серии проекта "Москва 2.0" получило в честь исторического района на южном берегу Финского залива.

В отличие от дизельных предшественников, электросудно "Москва 2.0" при движении практически не создает шума и вибраций, на борту отсутствует запах переработанного топлива.

Проект "Москва 2.0" является модернизированной версией легендарной серии Р-51 - самого востребованного прогулочного судна в СССР. Характерный облик советских проектов дополнен передовыми технологиями: электрические двигатели, оптимизированные обводы корпуса, энергоемкая система аккумуляторов и "умная" электроника.

Кроме Петербурга, АО "ВодоходЪ. Пассажирский Порт" прорабатывает возможность эксплуатации электросудов проекта "Москва 2.0" в Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле, Уфе и Перми.