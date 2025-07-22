Аппараты способны преодолевать до 140 км и находиться в воздухе до двух часов, отметил губернатор региона Михаил Котюков

КРАСНОЯРСК, 22 июля. /ТАСС/. Одиннадцать беспилотников, разработанных специально для обнаружения пожаров, выявления незаконных рубок леса и способных преодолевать расстояние до 140 км, поставят лесной отрасли Красноярского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Котюков.

"Усилили краевой беспилотный флот еще одиннадцатью аппаратами. Они будут работать в лесной отрасли - помогать в обнаружении очагов возгораний, выявлении незаконных рубок и других нарушений. БПЛА уже показали высокую эффективность в решении этих задач, особенно в наших труднодоступных территориях. Новые аппараты - самолетного типа, с вертикальным взлетом и посадкой. Они способны преодолевать до 140 км и находиться в воздухе до двух часов", - написал Котюков.

По словам губернатора, беспилотники разработаны и произведены в Красноярске. "Благодаря участию края в нацпроекте "Беспилотные авиационные системы" работники лесничеств пройдут специальную подготовку по управлению новой техникой", - добавил Котюков.

Начальник отдела развития информационных технологий Министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Петр Панов рассказал, что аппараты изготавливались с учетом требований эксплуатации в лесном хозяйстве региона. "[Например], предъявляли отдельно требования к камере, чтобы получать как ортофотопланы (вид топографической карты, созданной на основе аэрофотоснимков - прим. ТАСС) для анализа изменений леса, так и наблюдать линию горизонта для оперативного выявления лесных пожаров, дымовых точек, которые хорошо видно на линии горизонта", - пояснил Панов.