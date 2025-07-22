Всемирный день мозга — повод задуматься о том, насколько глубоко наши поступки и личность связаны с биологией, в частности с инстинктами. Современные неврологи отмечают: многое из того, что мы называем "характером" или "выбором", объясняется работой мозга и эволюционным прошлым. Как соотносятся наши инстинкты и поведение? Можно ли "обхитрить" свою природу?

Желание избежать неприятного разговора или ударить обидчика легко объясняется с точки зрения инстинктов. Что такое инстинкт? Это врожденные поведенческие реакции. Животные инстинктивно заботятся о своем потомстве, мигрируют в теплые края при смене сезона, охотятся в группах.

У людей все сложнее. Кандидат биологических наук, доцент кафедры высшей нервной деятельности и психофизиологии биологического факультета СПбГУ Екатерина Виноградова утверждает: у человека в "чистом виде" инстинкты, как у животных, почти не проявляются. Даже базовые потребности вроде стремления к безопасности или близости каждый человек реализует по-разному. "Мы обладаем не одним универсальным реакционным шаблоном, а сложной системой врожденных склонностей и возможностей, которые конкурируют и координируются под воздействием среды, воспитания и опыта", — отмечает Виноградова.

Этологи же, изучающие поведение человека как биологического вида вне зависимости от культуры, выделяют множество инстинктов. В свое время известный этолог Виктор Дольник писал: "Слово это употребляется в быту как символ всего низменного, всего дурного в человеке. Инстинкты рекомендуется скрывать и подавлять. Инстинкту противопоставляются мораль и разум. Но в биологии, у этологов, слово "инстинкт" имеет иное значение. Им обозначают врожденные программы поведения… И инстинкт собирателя, содержащий в себе стремление искать, различать, классифицировать, учиться, награждающий нас за правильное применение программы радостью удовлетворения, — этот инстинкт проявляется не только в атавизмах — сборе даров природы. Он в азарте коллекционера марок и этикеток, он в страсти зоолога и ботаника собирать и классифицировать коллекции животных и растений, он и в неутомимой жажде геолога к пополнению коллекций минералов. Никого из нас не заливает краска стыда из-за того, что все мы рождаемся и умираем, как животные. Отчего же стыдиться, что во многих своих пристрастиях и поступках мы руководствуемся инстинктом? Страсть к охоте, тяга к земле, любовь к собакам и кошкам — это тоже инстинктивные программы" ("Непослушное дитя биосферы", 1994).

Эмоции, желания и "инстинкты" дают первый толчок. Но наше поведение формируется из смеси биологических причин, собственного опыта и социально-культурных норм.

Кто главный?

В обществе человеку часто приходится сдерживать свои врожденные импульсы — вместо драки разрешать конфликты словами; не убегать со сцены, несмотря на жуткий стресс и волнение, не бросаться в объятия незнакомых симпатичных людей. Нейробиологические исследования показали, как именно на физическом уровне происходит сдерживание реакций: импульс "возникает" в мозговом стволе у основания головного мозга, а за контроль инстинктов отвечает префронтальная кора. Расположенная за лобной костью, префронтальная кора помогает нам делать осознанный выбор, сдерживать агрессию, осуществлять самоконтроль. Мозг человека не может подавить какие-либо чувства или эмоции, но может научиться по-разному на них реагировать.

Нейрохирурги отмечают, что повреждения области префронтальной коры затрудняют контроль над эмоциями и побуждениями, делая человека более импульсивным. Человек становится по-настоящему взрослым и осознанным только тогда, когда учится выбирать реакцию, а не действовать на автопилоте.

Как научиться "выбирать" реакции

Многие задаются вопросом: возможно ли изменить свои привычки, перестать реагировать вспышкой гнева или тревоги на некоторые раздражители? Опыт специалистов и последние исследования показывают: возможно.

Вот несколько способов обмануть свою "природу".

Работайте с вниманием. Иллюзии и эксперименты с восприятием показывают: мозг можно "сбить с толку" даже простыми приемами. Например, зрительное уменьшение раны действительно снижает восприятие боли, потому что мозг "верит глазам".

Иллюзии и эксперименты с восприятием показывают: мозг можно "сбить с толку" даже простыми приемами. Например, зрительное уменьшение раны действительно снижает восприятие боли, потому что мозг "верит глазам". Обучайтесь новым реакциям. Через повторные тренировки и практику (например, дыхательные упражнения при тревоге, техники "стоп-мысли", осознанность) можно научиться вовремя замечать момент срабатывания инстинкта и запускать вместо автоматизма осознанное действие.

Через повторные тренировки и практику (например, дыхательные упражнения при тревоге, техники "стоп-мысли", осознанность) можно научиться вовремя замечать момент срабатывания инстинкта и запускать вместо автоматизма осознанное действие. Управляйте привычками. К примеру, избавиться от переедания можно с помощью таких хитростей, как уменьшение тарелки, смена обстановки, осознанное внимание к сигналам сытости.

К примеру, избавиться от переедания можно с помощью таких хитростей, как уменьшение тарелки, смена обстановки, осознанное внимание к сигналам сытости. Используйте психологические техники. Регулярное использование аффирмаций, техник когнитивно-поведенческой терапии позволяет переписать привычные ("инстинктивные") сценарии на новые. Поддержка близких, разговоры с психологом и тренировка самообладания помогают по-новому реагировать на стресс.

Биология или "социальные отговорки"?

Но почему одни люди "живут на автомате", а другие охотно выходят из зоны комфорта? Вопрос привычки, воспитания и культуры также важен. Ребенок, которого научили замечать и "разговаривать" с эмоциями, легче переключается с автоматизма на осознанное поведение. Взрослый, который склонен все списывать на "инстинкты" и свою "природу" ("сорвался с диеты — ну, организм потребовал"), легко оказывается их рабом​​​​. Инстинкт самосохранения запускается при угрозе жизни, а не из-за стресса на работе. Важно отличать, где работает природа, а где можно сделать самостоятельный выбор. Рефлексия, обучение, терапия — все это позволяет "размывать" фиксированные сценарии, делая их все менее автоматическими.

Осознанность — ключ к свободе выбора. Важно помнить, что "инстинкты" не сильнее человека, это всего лишь одно из звеньев сложной поведенческой матрицы.

Сегодня ученые склоняются к тому, что человек — существо, способное выходить за рамки биологических запрограммированных реакций, однако полное "отключение" инстинктов невозможно и не нужно — они помогают выживать и адаптироваться к незнакомым, опасным ситуациям. Здоровый баланс между "голосом природы" и разумом — то, что формирует зрелую личность. А мозг, с его удивительной способностью учиться и менять собственные паттерны, делает этот баланс возможным.

Всемирный день мозга — отличный повод задуматься, кто сегодня управляет вашим поведением: древний инстинкт или новый опыт? И главное — всегда ли это отвечает вашим целям?

Екатерина Мамедова