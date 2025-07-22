Аудиоинформирование является одним из важнейших способов общения с пассажирами, пояснил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Аудиосообщения, созданные с помощью нейросети, протестируют на Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы постепенно внедряем искусственный интеллект (ИИ) в систему столичного транспорта. Например, с начала года нейросеть помогает чат-боту Александра отвечать на ваши вопросы. Теперь же в рамках пилотного проекта ИИ поможет в работе дикторам московского метро. <…> Протестируем нейроголос на Сокольнической линии, где много пересадок на МЦК, МЦД, другие линии метро, авто и ж/д вокзалы. Также здесь располагается "Комсомольская" - станция-лидер по количеству объектов транспортной инфраструктуры, которые объявляют дикторы", - говорится в сообщении.

Как пояснил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводятся в публикации, аудиоинформирование является одним из важнейших способов общения с пассажирами. "Иногда в работе метро что-то меняется: закрывают эскалатор на ремонт или поезда следуют по другому маршруту. К каждой ситуации нужно оперативно подготовить объявление. Эту задачу за считаные минуты поможет решить нейроголос", - уточнили в департаменте.

Отмечается, что нужный аудиофайл можно создать удаленно. Специалистам достаточно подготовить текст, загрузить его в программу, настроить голос - выбрать тембр, интонацию и длину пауз. При этом ИИ обучали на реальных записях дикторов метро, подчеркнули в ведомстве.