Поисковые системы будут предоставлять в МВД запросы граждан только в рамках возбужденного уголовного дела, когда есть конкретные основания, указал глава Минцифры

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Поисковые системы не обязаны передавать правоохранительным органам запросы пользователей в рамках законопроекта о запрете поиска экстремистских материалов, и обычные пользователи не пострадают от этой инициативы, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая в Госдуме.

"Очень много дискуссий по поводу того, что поисковые системы будут отдавать запросы в правоохранительные органы. Это не предусмотрено. Мы можем с уверенностью сказать, что поисковые системы обязанности предоставлять в МВД поисковые запросы наших граждан по этому основанию не имеют. Только в рамках возбужденного уголовного дела, когда есть конкретные основания для проведения ОРД. В этом смысле никаких рисков не возникает", - сказал министр.

По его словам, решение позволит "отбалансировать", не допустить дальнейшего распространения экстремистских материалов и, с другой стороны, пока не принимать решения о блокировке "больших западных платформ". "Мы говорим о том, что рядовые пользователи не пострадают. Это очень важно", - отметил Шадаев.