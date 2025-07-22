Губернатор региона Александр Моор сообщил, что деньги вернут в бюджет или направят на дополнительное финансирование нацпроектов

ТЮМЕНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Экономия бюджетных средств при реализации нацпроектов в Тюменской области в 2025 году составила 375 млн рублей, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

"Работа по заключению контрактов для реализации национальных проектов в Тюменской области практически завершена. Нам удалось сэкономить 375 миллионов рублей. Деньги будут возвращены в бюджет или направлены на дополнительное финансирование нацпроектов", - написал он.

Моор отметил, что на данный момент более чем на 78% профинансирован нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", уровень финансирования нацпроекта "Семья" превысил 50%. На национальный проект "Инфраструктура для жизни" уже выделено свыше 41% предусмотренных средств.

"Благодаря QR-кодам, которые размещены на всех объектах, строящихся в рамках нацпроектов, продолжаем получать обратную связь от жителей региона. <…> Активность земляков радует. Ведь главная цель национальных проектов - реальное улучшение качества жизни людей", - подчеркнул Моор.