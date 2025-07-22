На Московской железной дороге приготовили противоразмывные поезда

В состав каждого поезда входят вагоны с щебнем, шпалами, пиломатериалами и необходимым набором инструментов и механизмов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Работу по проверке инфраструктуры Московской железной дороги (МЖД) усилили в связи с обильным выпадением осадков в столичном регионе, к работе готовы противоразмывные поезда. Об этом сообщается на сайте МЖД.

"Для устранения возможных последствий подтоплений в готовности находятся 17 противоразмывных поездов. Они размещены в Брянской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тульской областях, на станциях вблизи участков, где наиболее высоки риски размытия дорожного полотна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав каждого поезда входят вагоны с щебнем, шпалами, пиломатериалами и необходимым набором инструментов и механизмов.

"На МЖД усилена работа по проверке инфраструктуры в связи с обильным выпадением осадков. Мероприятия направлены на обеспечение безопасного и бесперебойного движения поездов. Особое внимание уделяется водопропускным и водоотводным сооружениям, железнодорожным насыпям", - пояснили в компании.