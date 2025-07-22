Это на 78% больше по сравнению с 2024 годом, указала уполномоченный по правам человека

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Почти 40 тыс. обращений по вопросам специальной военной операции поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с 1 января по 30 июня 2025 года.

"С 1 января по 30 июня в аппарат уполномоченного поступило 39 946 обращений по вопросам СВО, что на 78% больше по сравнению с прошлым годом", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Она также сообщила, что обсудила в Госдуме с депутатами "Единой России" дальнейшие законодательные меры по укреплению гарантий прав участников СВО и членов их семей. "Эта тема очень важная - в своей деятельности мы уделяем ей приоритетное внимание", - подчеркнула омбудсмен.