Володин: ГД надо следить за реализацией закона о штрафах за экстремистские запросы

В случае необходимости нужно внести в него изменения, отметил председатель Госдумы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума должна в течение года следить за исполнением закона о штрафах за поиск экстремистских материалов и в случае необходимости внести в него изменения. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Здесь правильно было бы нам вместе с профильным комитетом подумать, чтобы на протяжении как минимум года мы сопровождали этот законопроект, возвращались к нему. <…> Если мы увидим, что надо что-то менять, значит, давайте пойдем на это", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Он отметил, что необходимо проконтролировать реализацию норм, чтобы не пострадал "невинный человек".

О законе

Ранее ГД приняла на пленарном заседании соответствующий закон. Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется статьей 13.53 (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен). Штраф от 3 до 5 тысяч рублей будет грозить гражданам за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в соответствующий перечень, в том числе с помощью VPN.

Изменения также вносятся в статью 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства о рекламе). Так, за распространение рекламы VPN-сервисов установлен штраф для граждан в размере от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц - от 80 до 150 тысяч рублей, для юрлиц - от 200 до 500 тысяч рублей.

Вводятся штрафы за передачу другому лицу абонентского номера, выделенного на основании договора об оказании услуг связи. Незаконная передача абонентского номера третьему лицу повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Также штраф предусмотрен за передачу данных для регистрации и входа в личные аккаунты. За передачу такой информации другому лицу предлагается установить штраф от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч рублей - для индивидуальных предпринимателей, от 100 до 200 тысяч рублей - для юрлиц. В примечаниях к статьям указано, что административным правонарушением не будет считаться безвозмездная кратковременная передача номера для использования в личных целях, как и передача данных для входа в личный аккаунт другому лицу для правомерного использования.