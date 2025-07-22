Вход в культурное учреждение закрыт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники силовых ведомств проводят мероприятия в Михайловском театре Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС.

В настоящее время вход в театр закрыт, туда пускают только сотрудников силовых структур.

Как сообщил ТАСС сотрудник театра, запланированный на вечер спектакль состоится. Об изменениях в афише на момент публикации не сообщалось.

Ранее сообщалось, что 9 июля у директора МХАТ им. М. Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана прошли обыски и другие следственные действия в МХАТ и еще по нескольким адресам в рамках дела о растрате при реконструкции старой сцены столичного театра.