Он умер 26 января 2017 года в Нью-Дели после непродолжительной болезни

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июля. /ТАСС/. Дипломаты и сотрудники российских загранучреждений почтили в Нью-Дели память российского дипломата Александра Кадакина (1949-2017), который дважды занимал должность посла РФ в Индии, передает корреспондент ТАСС.

22 июля заслуженному российскому дипломату, почти 30 лет из своей 45-летней дипломатической карьеры посвятившему работе в Индии, исполнилось бы 76 лет. В этот день собравшиеся возложили цветы к постаменту на улице Alexander M. Kadakin Marg в дипломатическом районе Нью-Дели. О решении присвоить улице имя Кадакина в 2017 году объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Моди назвал Кадакина "славным сыном России и великим другом Индии".

"Сегодня мы вспоминаем Александра Михайловича Кадакина - выдающегося дипломата, друга и наставника, ставшего легендой в российско-индийских отношениях", - заявил в ходе памятной церемонии посол России в Индии Денис Алипов.

Александр Кадакин родился 22 июля 1949 года в Кишиневе (Молдавия). В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, тогда же приступил к дипломатической службе, начав работу в посольстве СССР в Индии. В 1978-1989 годах работал в центральном аппарате МИД, а в 1989 вернулся в Индию в качестве советника-посланника. В 1992-1997 годах возглавлял российскую дипмиссию в Непале, в 1997-1999 годах был директором Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ. С 1999 по 2004 год Кадакин занимал должность посла РФ в Индии. В 2004-2005 годах работал послом по особым поручениям МИД, с 2005 по 2009 год был послом России в Швеции. В октябре 2009 года был вновь назначен послом в Индии.

Кадакин являлся академиком Российской академии естественных наук, владел хинди, урду, английским, французским и румынским языками. Неоднократно награждался: в 2004 году получил звание "Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации", в 2009 году ему вручили орден Почета, в 2014 году - орден Дружбы.

Он умер 26 января 2017 года в Нью-Дели после непродолжительной болезни. В 2018 году Кадакин был посмертно удостоен высокой государственной награды Индии - ордена Падма бхушан (ордена Лотоса).