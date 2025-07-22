Закон предусматривает, что выплаты должны начаться в течение 30 дней с момента получения уполномоченным органом документов, необходимых для принятия решения об осуществлении выплат

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который устанавливает срок выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, которые получили препятствующие продолжению службы ранения, и членам семей погибших бойцов.

Документ в Госдуму 17 марта внесла группа депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером СФ, секретарем генсовета ЕР Владимиром Якушевым, в первом чтении документ приняли 20 мая.

Закон предусматривает, что выплаты должны начаться в течение 30 дней с момента получения уполномоченным органом документов, необходимых для принятия решения об осуществлении выплат. При этом в законопроекте указано, что в случае судебных разбирательств о получателях выплат за погибшего военнослужащего отсчет 30-дневного срока начинается с момента получения органом судебного решения по таким спорам. Проект также уточняет, что правила выплаты пособий должны обязательно содержать определенную информацию, в том числе сведения о порядке принятия решений по назначению выплат, перечне требуемых документов, сроке рассмотрения таких документов и способе осуществления выплат.

Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки, которые расширяют перечень выплат, к которым будут применять указанные правила. Аналогичные условия будут в том числе действовать в отношении страховых выплат военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, пожарным, полицейским, таможенникам, сотрудникам уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и Росгвардии при получении ими во время исполнения служебных обязанностей ранений и увечий.

Кроме того, эти правила будут действовать для выплат членам семей граждан из перечисленных категорий, если застрахованный служащий погиб во время исполнения служебных обязанностей или от ранений и болезней, полученных на службе.