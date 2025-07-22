Патрушев: РФ уделяет значительное внимание развитию медобеспечения судоходства в Арктике

Как заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ, создаются центры для обеспечения доступности и повышения качества оказания медико-санитарной помощи

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия уделяет особое внимание медико-санитарному обеспечению судоходства в Арктике в рамках развития Трансарктического транспортного коридора и Севморпути. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, открывая заседание коллегии.

"В соответствии с поручениями президента Российской Федерации по развитию Трансарктического транспортного коридора и Северного морского пути значительное внимание уделяется развитию медико-санитарного обеспечения судоходства в условиях Арктики", - подчеркнул Патрушев.

Так, в Мурманске открыт Федеральный центр арктической медицины, который осуществляет организационно-методическое сопровождение работ в условиях Арктики, в том числе на борту атомных ледоколов, уточнил он. Также, по словам Патрушева, в прошлом году в Певеке Чукотского автономного округа на базе Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России создано подразделение экстренной медицины.

"В этом году планируется открытие подразделения экстренной медицины в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа. В дальнейшем такие подразделения будут открыты на побережье Республики Саха (Якутия) и Красноярского края", - сообщил помощник президента РФ.

Создание таких центров обеспечит доступность и повысит качество оказания медико-санитарной помощи в Арктике, в том числе членам экипажей морских судов и работникам объектов морской инфраструктуры, пояснил он.

"Это особенно важно для работников стационарных и плавучих морских платформ, поскольку их медико-санитарное обеспечение затруднено в связи с тем, что статус морских платформ не определен", - уточнил глава Морской коллегии РФ.

О статусе морских платформ

По словам Патрушева, плавучие морские платформы обладают статусом судна, и к ним применяются положения нормативных актов, установленные для судов.

"А стационарные морские платформы обладают статусом искусственного острова, и к ним не применимы требования и нормативы, установленные для судов и для медицинских организаций, функционирующих на берегу", - резюмировал он.