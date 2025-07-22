Мишустину доложили о реализации программы социально-экономического развития Забайкалья

По словам губернатора края Александра Осипова, в рамках этой инициативы за последние годы построили сотни детских садов, объектов культуры, здравоохранения и спорта

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным доложил о ходе реализации комплексной программы ускоренного социально-экономического развития региона, в рамках которой в крае за последние годы были построены сотни детских садов, объектов культуры, здравоохранения и спорта.

"У нас целый ряд стратегических документов правительством России утверждены, которые наш регион буквально преображают. По комплексной программе, самое главное, <…> мы отремонтировали и построили более 100 яслей и садов, ввели 8 школ, сейчас строим 10 школ. Отремонтировали и оснастили более 80 объектов здравоохранения, построили более 100 объектов культуры и более 30 объектов спорта", - доложил губернатор.

Осипов отметил, что помимо этого в Забайкалье сейчас идет реализация мастер-планов двух городов - Читы и Краснокаменска. В рамках этой работы планируется возведение крупных социальных объектов, таких как центр единоборств, центр стрельбы из лука, музей, кадетское училище.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопросы развития экономики Забайкальского края. Так, по словам губернатора, в регионе в 2024 году впервые удалось достичь притока населения. Также за последние годы размер средней зарплаты увеличился с 49 тыс. до 90 тыс. рублей, вдвое снизился уровень безработицы, активно развивается малое и среднее предпринимательство.