Это может произойти после принятия закона о профессионализации судебного представительства - возможности представлять интересы в судах по гражданским, арбитражным и административным делам лишь юристам, имеющим статус адвоката, отметил министр юстиции РФ Константин Чуйченко

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Число адвокатов в России может вырасти на треть, до 100 тыс., после принятия закона о профессионализации судебного представительства - возможности представлять интересы в судах по гражданским, арбитражным и административным делам лишь юристам, имеющим статус адвоката. Об этом сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Кадры встречи показал телеканал "Россия-24".

"На сегодняшний день корпорацию адвокатов составляют 75 тысяч человек, - сообщил министр. - Но если мы будем проводить все эти мероприятия, направленные на профессионализацию на базе адвокатуры, то, я думаю, что мы, наверное, со временем придем к 100 тысячам".

Он напомнил, что граждане имеют право на квалифицированную юридическую помощь - и это конституционное право. "Соответственно, мы исходим из того, что только организации, где действуют профессиональные стандарты, этические стандарты, могут с этой задачей справиться. И таковой организацией является адвокатура", - напомнил министр.

11 июля Минюст опубликовал для общественного обсуждения законопроект о профессионализации судебного представительства (в ходе обсуждения, продолжавшегося несколько лет, его еще называли законом об адвокатской монополии - прим. ТАСС). Согласно тексту законопроекта, он вступит в силу с 1 января 2028 года, тем самым предоставив временной период для перехода юристов, представляющих интересы сторон в судах, в состав адвокатуры.