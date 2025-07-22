ГД разрешила передачу в МВД данных о зачислении детей мигрантов в школы

Кроме того, ведомства должны будут передавать в МВД данные об обращении в образовательную организацию несовершеннолетних иностранных граждан и их законных представителей, включенных в реестр контролируемых лиц

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает создание механизма передачи данных о детях мигрантов между МВД России и региональными и муниципальными образовательными ведомствами. Документ в апреле текущего года внесло в палату парламента правительство РФ, в первом чтении депутаты приняли его в июне.

Изменения предлагается внести сразу в несколько федеральных законов. Так, в законе "О правовом положении иностранных граждан в РФ" предлагается закрепить норму, по которой региональные и муниципальные образовательные ведомства будут направлять в МВД России данные о результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка, об их приеме на обучение в школы и колледжи или отчислении.

Кроме того, ведомства должны будут передавать в МВД данные об обращении в образовательную организацию несовершеннолетних иностранных граждан и их законных представителей, включенных в реестр контролируемых лиц.

МВД, в свою очередь, будет передавать регионам данные о регистрации детей мигрантов по месту жительства или их снятии с регистрационного учета. Предполагается, что передача сведений будет осуществляться с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Порядок взаимодействия определит кабмин.

В пояснительной записке отмечается, что поправки должны способствовать адаптации и интеграции детей мигрантов в российское общество, а также успешной реализации их права на получение общего образования. Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, речь идет "об усилении контроля за мигрантами, в том числе детьми иностранных граждан". Володин подчеркивал, что новые нормы позволят "оперативно обмениваться информацией о законности нахождения ребенка и его родителей в России, от чего в том числе будет зависеть принятие дальнейших решений".