В Мурманске высадят рекордные 14,5 тыс. новых растений в 2025 году

За последние три года в городе в рамках акции "Зеленый рекорд" было высажено более 17,5 тыс. деревьев и кустарников

МУРМАНСК, 22 июля. /ТАСС/. Около 14,5 тыс. новых растений намерены высадить в Мурманске городские власти в 2025 году, что является рекордным показателем. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Мурманска Иван Лебедев.

"Благодарю всех неравнодушных мурманчан за активное участие в городских акциях. Каждое посаженное дерево - это вклад в будущее заполярной столицы, залог здоровой и гармоничной городской среды. Продолжим эту важную работу с наступлением осени - в наиболее благоприятный для пересадки большинства растений период, и выйдем на следующий рекорд - 14,5 тысячи новых растений планируем высадить в 2025 году", - отметил Лебедев.

Глава Мурманска добавил, что за последние три года в городе в рамках любимой многими мурманчанами акции "Зеленый рекорд" было высажено более 17,5 тыс. деревьев и кустарников.

"По обследованию специалистов, на сегодняшний день приживаемость растений составила 70%, что связано с перепадами температур в мае: тогда на некоторых молодых побегах распустились почки, но листья так и не появились. В этом году заменим не прижившиеся саженцы новым посадочным материалом", - подчеркнул Лебедев.