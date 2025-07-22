Госдума приняла закон о штрафе для граждан за разглашение в СМИ гостайны

Так, для граждан штраф составит от 20 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тыс. рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла закон о введении штрафов для граждан и должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющую государственную тайну.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Изменения вносятся в статью 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях (злоупотребление свободой массовой информации). В действующей редакции статьи штрафы за использование СМИ для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, предусмотрены только для юрлиц. Они составляют от 400 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Законом штрафы устанавливаются также для граждан и должностных лиц. Так, для граждан штраф составит от 20 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тыс. рублей. При этом уточняется, что административное наказание за такое правонарушение последуют в том случае, если указанные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Также изменения вносятся в статью 2.5 КоАП (административная ответственность военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания). Согласно действующей редакции статьи за совершение на объектах контроля административных правонарушений в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными военнослужащие несут административную ответственность на общих основаниях. В то же время военнослужащие несут дисциплинарную ответственность за совершение административных правонарушений, относящихся к предмету других видов государственного контроля: ветеринарного, пожарного, метрологического, строительного.

Для обеспечения единообразия подходов законом устанавливается дисциплинарная ответственность для военнослужащих за правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными в том случае, если правонарушение совершено на объектах, где такие лица проходят военную службу или военные сборы.