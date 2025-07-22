Также могут быть увеличены штрафы за нарушение закона о недрах, сообщает пресс-служба главы региона

УФА, 22 июля./ТАСС/. Власти Башкирии предложили снять мораторий на проверку недропользователей и увеличить штрафы за нарушение закона о недрах. Инициатива была озвучена на заседании комиссии республики по вопросам деятельности недропользователей при участии руководителя Роснедр Олега Казанова, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Министр природопользования и экологии Башкортостана Нияз Фазылов и депутат Государственной Думы России Зариф Байгускаров представили предложения в части совершенствования законодательства в сфере недропользования. Речь идет, в частности, о снятии действующего моратория на проверки отраслевых компаний, повышении штрафных санкций за правонарушения и расширении уголовной ответственности недропользователей", - указано в сообщении.

Также в числе инициатив - создание рекультивационного фонда, средства которого можно будет использовать в случае неисполнения недропользователями своих обязательств. Казанов отметил, что предложения проанализируют на уровне ведомства. Он также напомнил, что при обращении в Роснедра лицензия на добычу как правило выдается с учетом позиции региона.

По словам руководителя Южно-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Романа Болотова, в 2024 году ведомство выявило 137 нарушений. 17 материалов направлено в Роснедра для досрочного прекращения лицензий на добычу. Ущерб от деятельности недобросовестных недропользователей в Башкирии составил 1,67 млрд рублей.