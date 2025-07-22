Назначенные Киевом военные власти в подконтрольной им части ДНР ранее расширили так называемую прифронтовую зону еще на 37 населенных пунктов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Назначенные Киевом военные власти Славянска в подконтрольной им части ДНР призвали жителей и временно перемещенных лиц покинуть город.

"Мы до сих пор призываем всех эвакуироваться, не оставаться в городе, - сказал изданию "Общественное" глава военной администрации Вадим Лях. - Здесь все равно опасно. Мы призываем людей уезжать".

Ранее назначенные Киевом военные власти в подконтрольной им части ДНР в связи с продвижением ВС РФ расширили еще на 37 населенных пунктов так называемую прифронтовую зону, где комендантский час доведен до 20 часов в сутки.

С 16 июля власти подконтрольной Киеву части ДНР ввели запрет на движение людей и гражданских транспортных средств по трассе Краматорск - Доброполье. В ряде общин региона также продолжается принудительная эвакуация населения.