В Бердянске капремонт водоводов планируют завершить в 2026 году

Это позволит полностью решить вопрос стабильного водоснабжения города, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Капитальный ремонт водоводов в Бердянске Запорожской области планируется завершить в 2026 году, что позволит полностью обеспечить город на побережье Азовского моря водой. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"На 2025-2026 годы в Бердянске запланирован капитальный ремонт четырех водоводов в границах города и капитальный ремонт водовода от Бердовского водохранилища (протяженностью 26 км), а также ремонт водовода "Прилив", который питает значительную часть города. Эта работа позволит полностью решить вопрос и обеспечить стабильное водоснабжение", - написал он в своем телеграм-канале по итогам рабочей встречи с главой администрации Бердянска Андреем Ковганко.

Как уточнил губернатор Запорожской области, сейчас износ сетей в городе составляет 95%, что приводит к отключениям водоснабжения. Балицкий добавил, что 11-и километровый водовод от Луначарских скважин к цеху водоочистки Бердянска, который сможет обеспечить город 5 тыс. куб. м артезианской воды в сутки, в настоящее время находится в высокой степени готовности.