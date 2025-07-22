По мнению парламентариев, такие точки должны быть размещены как в малых селах, все еще ожидающих подключения, так и в общественных местах

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Антон Ткачев направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением разработать федеральную программу по созданию точек публичного Wi-Fi на случай отключения мобильной связи. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По их словам, массовые отключения мобильной связи в регионах наносят прямой ущерб региональной экономике и лишают граждан доступа к важным цифровым сервисам.

"Считаем необходимым разработать федеральную программу по созданию сети публичных точек доступа к Wi-Fi, которая станет своего рода "цифровой страховкой" для граждан и бизнеса", - указано в письме.

По мнению парламентариев, такие точки должны быть размещены как в малых селах, все еще ожидающих подключения, так и в общественных местах: МФЦ, вокзалы, больницы, и в крупных городах, сталкивающихся с перебоями связи.