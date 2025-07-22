Вода уже подается в микрорайоны: 8 Марта, Колония и Слободка

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Коммунальные службы полностью восстановили водоснабжение трех районов Бердянска. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

"По информации администрации филиала "Бердянское ПУВКХ" ГУП ЗО "Вода Запорожья", проблемы с подачей воды в город устранены. Более того, вода уже в городе, резервуары цеха водоочистки наполнены, запущен в работу водовод В-1. Вода уже подается в микрорайоны: 8 Марта, Колония, Слободка", - говорится в сообщении.

Постепенно вода будет подана и в остальные районы города.

Ранее ТАСС сообщал, что проблемы с водой в городе возникли в результате атаки украинских БПЛА на энергосистему Запорожской области. Из-за отсутствия электричества в некоторых районах подача воды была прекращена. В Бердянске был организован адресный подвоз воды, кроме того, в ряде магазинов можно получить воду бесплатно - по две пятилитровые бутылки в руки.