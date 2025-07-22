Режиссер умер в ночь на 17 июля в возрасте 70 лет

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств РФ, кинорежиссер, сценарист Юрий Кара похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Его упокоили на 35-м участке. Ранее в большом ритуальном зале Центральной клинической больницы № 1 прошло прощание и отпевание режиссера.

Кинорежиссер Юрий Кара умер в ночь на 17 июля в возрасте 70 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

О режиссере

Кара родился в 1954 году, в 1982 году поступил во ВГИК. Первый успех режиссеру принесла его дипломная работа - экранизация повести Бориса Васильева "Завтра была война" (1987). В 1988 году Кара представил драму "Воры в законе" по мотивам новелл Фазиля Искандера.

В 1991 году приступил к работе над экранизацией романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Исполнителями главных ролей были Виктор Раков и Анастасия Вертинская. В последующие годы снял фильмы "Интересные мужчины" (2001), "Я - кукла" (2001), "Королев" (2007), "Гамлет. XXI век" (2009), сериал "Звезда эпохи" (2005). Последней его работой стала биографическая драма "Главный" об основоположнике отечественной космонавтики Сергее Королеве (2015).

Большинство фильмов кинематографист снял по собственным сценариям. Кара также преподавал на Высших курсах кино и телевидения ВГИК, руководил мастерской кинорежиссуры.