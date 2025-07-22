Сумма необоснованно начисленной платы может составлять свыше 232 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 22 июля. /ТАСС/. Прокуратура Карачаево-Черкесии инициировала пересчет необоснованно начисленной платы за электроэнергию на сумму свыше 232 млн рублей более 6,9 тыс. потребителям. Соответствующий иск рассматривает Арбитражный суд КЧР, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства республики.

"Прокуратура республики провела проверку исполнения законодательства об электроснабжении. Установлено, что филиалом ПАО "Россети Северный Кавказ" с января по март 2025 года неправомерно начислена задолженность за поставленную электроэнергию на сумму свыше 232 млн рублей более 6,9 тыс. потребителям, являющимся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями", - говорится в сообщении.

По итогам проверки прокуратуры в Арбитражный суд Карачаево-Черкесии направлено исковое заявление о признании действий энергоснабжающей организации незаконными и перерасчете необоснованно начисленной задолженности за услуги электроснабжения, отметили в ведомстве.