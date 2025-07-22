Участники мероприятия почтили память корреспондента минутой молчания и возложили цветы

СТАВРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Мурал в честь погибшего при исполнении профессионального долга военного корреспондента Семена Еремина открыли на территории военного учебного центра Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в Ставрополе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе вуза.

"Сегодня состоялась торжественная церемония открытия мурала в военном учебном центре (ВУЦ) СКФУ. В мероприятии приняли участие ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов, председатель Союза журналистов Ставропольского края Вадим Баканов, преподаватели, журналисты", - говорится в сообщении.

Семен Еремин родился и получил образование в Ставропольском крае. Он был выпускником Ставропольского государственного университета (Северо-Кавказского федерального университета) по специальностям "Журналистика" и "Юриспруденция", работал военкором в Сирии, Карабахе и Колумбии.

"С первых дней он уехал освещать события в зоне СВО. Его репортажи отличались не только высоким уровнем профессионализма, но и глубоким пониманием людских трагедий в местах конфликтов. Он погиб 19 апреля 2024 года при съемке репортажа, скончавшись после ранения в результате атаки дрона. Коллеги, однокурсники, преподаватели СКФУ вспоминают о нем, как о человеке с высокими моральными принципами", - сообщают в учебном заведении.

Семен Еремин указом президента РФ посмертно награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

"Мы поддерживаем традицию увековечивания памяти героям, которые защищали и защищают наше Отечество. В апреле мы открыли гранитную доску памяти военного корреспондента Семена Еремина на корпусе, где он учился, а сегодня большой мурал в военном учебном центре. Очень важно, чтобы молодое поколение, которое воспитываем и готовим как будущих профессионалов, знали своих героев", - приводятся в сообщении слова ректора университета Дмитрия Беспалова.

Участники мероприятия возложили цветы, минутой молчания почтили память героя и всех погибших в специальной военной операции.